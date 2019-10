Journal régional vendredi 4 octobre 2019 8h RCF Jerico Moselle PODCAST

On a appris hier soir le décès de Jean-Michel TOULOUZE, adjoint aux finances à la ville de Metz, des suites d'une crise cardiaque, à l'âge de 55 ans. ///



Brahim Hammouche, député LREM de Moselle-Ouest, tenait cette semaine sa conférence de presse de rentrée. Il a annoncé des renforts, pour les hôpitaux d'Hayange, et Thionville. ///



Dominique GROS maire de Metz inaugurait cette semaine "Le Tremplin", nouvelle crèche-ludothèque à Metz-Borny pour les 18-36 mois. ///



Enquêtes à la clinique Claude Bernard de Metz, après le décès de deux mamans. Un juge d’instruction a été saisi afin de déterminer les causes de la mort, indique le Procureur de la république de Metz Christian Mercuri. ///



C'est aujourd'hui la Journée Nationale des Aveugles et Malvoyants. A cette occasion, les bénévoles de l'association "Voir Ensemble" iront à votre rencontre ce week-end, notamment à la sortie de la messe. ///



En football, début ce soir de la 9è journée de Ligue 1, avec à l'affiche : Amiens-Marseille. Demain, le FC Metz se déplacera à Brest. En Ligue 2, l'AS Nancy Lorraine accueille ce soir Niort à 20h au stade Marcel Picot. ///