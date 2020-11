Julien Libeer, pianiste courtraisien. Son parcours et son dernier CD Bach/Barto

Julien Libeer, 32 ans, présente son dernier CD « Bach/Bartok » label Harmonia Mundi, 2020. Ses enregistrements ont été salués par la presse internationale et ont reçu plusieurs récompenses. Le coffret de l’ensemble des sonates pour piano et violon de Beethoven avec Lorenzo Gatto (label Alpha Classics) est un incontournable et Bach/Bartok chez Harmonia Mundi (2020) s’annonce comme une des plus belles découvertes pianistiques du moment avec notamment « En plein air » de Bartok.