Située entre Mons et Ath, Jurbise est une commune rurale composée de 6 entités. Le patrimoine architectural est l’un des centres d’intérêts de Jurbise, notamment avec de nombreux châteaux comme le Château des Viviers, mais aussi des chapelles et des fermes superbement entretenues comme la Ferme de Saint-Moulin à Herchies. La commune compte de nombreuses curiosités comme la Fontaine Locquet ou le Chêne à clous d’Herchies classé par la Région Wallonne depuis 1985.



Je vous propose 1 belle balade. Un peu de gastronomie, on parlera d’asperges, de fraises et de biodynamie. Nous découvrirons le patrimoine architectural de Jurbise et un arbre célèbre, je vous en parlais tout à l’heure, l’arbre à clous d’Herchies. Je vous proposerai enfin une idée de logement de vacances.



Car on peut passer du bon temps en Wallonie. Si vous n’en êtes pas convaincu, restez branchés, il suffit d’écouter cette émission.

Bienvenue dans « Evadez-vous près de chez vous ».