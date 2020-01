Katimavik, le café-restaurant et boutique solidaire de l'Arche à Lyon

Katimavik, un nom plein de sens, qui signifie le lieu de rencontre chez les Inuits, peuple du Grand Nord canadien, car ce café-boutique est avant tout un lieu de rencontre où l'on prend le temps d’aller au devant de l’autre.

Pour en savoir plus, le site internet http://www.arche-lyon.org/arche-lyon/cafe-boutique-katimavik et la page facebook https://www.facebook.com/katimavik69

et l'émission de Laetitia de Traversay "Croire et Agir" https://rcf.fr/spiritualite/fondamentaux-de-la-foi/katimavik