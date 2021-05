L'abbatiale Notre Dame à Belleville-en-Beaujolais

A l’époque de la construction de cet abbatiale, dans la deuxième partie du 12è siècle (1168-1179), Belleville est un petit bourg médiéval entouré de remparts. L’église et les bâtiments de l’abbaye occupent alors 1/7è de la superficie de la ville. Elle est construite par Humbert III, sire de Beaujeu, à son retour de croisade en Terre Sainte Elle est confié à des moines de l’ordre de St Augustin.

Depuis sa construction et tout comme la partie Est de la ville située non loin de la Saône, elle a été régulièrement inondée par les crues du fleuve, la dernière datant de 1955.



Pour visiter cette église, il faut prendre le temps de regarder, de lever les yeux, d’observer les sculptures des chapiteaux, les attitudes des personnages, d’admirer la magnifique voûte toute parée de bleu et se diriger tranquillement vers le transept découvrir pour deux rosaces sous lesquelles sont accrochés deux immenses tableaux et dans le chœur le mobilier liturgique de l’artiste d’origine géorgienne Goudji.



Tout en haut de la nef latérale gauche, dans la chapelle de St Joseph, on pourra prier devant une statue contemporaine de St Joseph apprenant son métier de charpentier à l'enfant Jésus

Pour en savoir plus, le site internet http://abbatiale-belleville.org et http://saintaugustinenbeaujolais.fr/la-paroisse/nos-clochers/notre-dame-...