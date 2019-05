L'actualité en Lorraine - édition du mercredi 22 mai 2019

Les titres :

-Les maires de Metz, et Trèves réclament une compensation fiscale au Luxembourg.

- Les comités sécheresses des départements lorrains commencent à se réunir. La préfecture de Meuse appelle d’ores et déjà à économiser l’eau sur son territoire.

-Début aujourd'hui de l'exposition "Espions 1871/1914", au musée de la guerre de 1870 et de l'annexion à Gravelotte, reportage à suivre.

- Un quartier de Nancy s’engage dans la transition écologique. Une manifestation « Osons le vélo » est organisée samedi. Nous en parlerons

Et puis la 2è édition de "Mecleuves terre de Blues" aura lieu les 6 et 7 septembre en pays messin mais se prépare déjà activement! Nous écouterons son directeur artistique.

- Foot, un joueur formé à Nancy, appelé en Équipe de France. Clément Lenglet succède à Tony Vairelles, et participera au prochain rassemblement des bleus.

-Nous terminerons avec la meteo, sachez déjà que ce sera demain la plus belle journée de la semaine.