L’ADIE a dit : stop au gâchis des talents !

Jérôme Bergerot

Journaliste professionnel durant une vingtaine d’années, Jérôme Bergerot effectue la majeure partie de sa carrière dans de grands groupes de l’audiovisuel comme Radio France, France 3 et RTL Télévision tout en collaborant avec des médias tels que le quotidien Aujourd’hui en France – Le Parisien, les hebdomadaires l’Express et le Figaro Magazine, la radio Europe 1 ou le bouquet satellite TPS. Cette expérience dans la presse lui permet de posséder une très bonne connaissance des acteurs institutionnels, politiques et économiques. Une connaissance renforcée par son implication personnelle dans des mouvements comme le Centre des Jeunes Dirigeants par exemple. Jérôme Bergerot est aussi chef d’entreprise depuis 1998, année de la création de JB Presse, une agence de presse indépendante correspondante pour de nombreux médias et titres nationaux et régionaux. Aujourd’hui Jérôme Bergerot exerce une activité de conseil en communication autour de son activité principale : l’animation d’événements.