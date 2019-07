L'agenda du jeudi 11 juillet

Vous le savez peut-être, le Centre Val de Loire célèbre toute cette année 2019, les 500 ans de la Renaissance et notamment les 500 ans de la mort de Léonard de Vinci, l'inventeur et l'artiste qui a fortement marqué ce territoire et cette époque. Dans le Sud du Loir-et-Cher, à Romorantin, précisément, il en est question. L’exposition "S’inspirer du vivant" met à l’honneur Léonard de Vinci. Elle raconte aux visiteurs comment Léonard de Vinci a décliné ses travaux autour du biomimétisme, ce principe d’observer la nature, de s’en inspirer, de trouver dans celle-ci des solutions innovantes pour des problèmes technologiques contemporains. Bref, un univers passionnant à découvrir à la Fabrique Normant de Romorantin !

Idéklik, le Festival international pour l'enfant, célèbre ses 30 ans. Trente ans que ce festival jurassien décrète que l’enfant est roi. Pour cette nouvelle édition, plus de 138 groupes et artistes ont été mobilisés, avec de la musique, de l’acrobatie, de l’humour, du théâtre, du clown, de la ventriloquie. La force de cet événement c’est aussi ses 66 ateliers. Après avoir obtenu un badge, l’enfant vagabonde dans la commune de stand en stand. Un festival pour nos chères petites têtes blondes à découvrir jusqu'à samedi, à Moirans en Montagne.

Dimanche 14 juillet, on célèbre la fête nationale et la Révolution française. Mais saviez-vous que la révolution a commencé très loin de Paris ? En Isère, à Vizille très précisément. C'est là que chaque année, après le 14 juillet, la petite ville se rappelle de la grande histoire avec les Fêtes révolutionnaires.