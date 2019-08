L'agenda du jeudi 1er août

Comme dans la chanson de Jacques Brel, Bruxelles, Bruxelles encore et toujours. Direction Molenbeek ! La nuit tombe sur le domaine du château de à Molenbeek, à quelques minutes de la grand place de Bruxelles. La nuit tombe et les projecteurs s’allument pour donner vie à My Fair Lady. La comédie musicale de Broadway est adaptée pour le vingtième anniversaire du festival Bruxellons. Dans la fosse des musiciens, une quarantaine de personnes mobilisée chaque soir pour offrir un spectacle total au public.

En Haute-Loire, l’arrivée du mois d’août rime avec saxos et trompettes… Le 31ème festival du Monastier s’ouvre dans 48 heures. Il s’agit de l’un des rendez-vous les plus sympas de l’été, sur le département. Il bénéficie d’un cadre propice à la détente, au laisser-aller. Quarante concerts vont s’enchaîner d’ici samedi. Un programme dynamique et varié, entre anciens candidats de The Voice et concerts dans des églises.

Et une idée de sortie de l'autre côté de la frontière. La Suisse est en fête aujourd'hui et les départements limitrophes vont en profiter. Notamment le territoire de Belfort. C’est la fête nationale en Suisse. L’occasion pour certains Français d’aller profiter des animations organisées par les communes limitrophes. Feux d’artifice, bals, chez les Suisses ont met les petits plats dans les grands pour célébrer ce jour où ils se souviennent de la signature du pacte de 1291.