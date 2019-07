L'agenda du jeudi 25 juillet

Dans les Ardennes belges, facilement accessible par les autoroutes, se situe Libramont, une petite ville de 11.000 habitants qui voit sa population augmenter drastiquement pour la durée de la foire agricole. Il s’agit d’une foire agricole forestière et agro-alimentaire. C’est la plus grande foire de plein air en Europe. 220.000 visiteurs, 800 exposants et 5.000 marques sont au rendez-vous sur un site de 300.0000 mètres carrés. Cette foire a lieu tous les ans.

Van Gogh comme vous ne l'avez jamais vu, c'est une exposition à voir actuellement au Carré des Docks au Havre. Que diriez-vous de déambuler autour d’images géantes extraites des plus grandes toiles de Van Gogh accompagné des plus grandes musiques de Mozart, Saint Saen, ou encore Satie. Il s’agit d’une exposition immersive durant laquelle les détails, la matière, les couleurs prennent vie pour une plongée sensorielle dans l’œuvre de Van Gogh.

On va rêver tous ensemble, et se perdre dans les étoiles ! C’est en tout cas le thème de la Fête du Lac, un évènement qui rassemble chaque année 100 000 personnes sur les bords du lac d’Annecy. Il s’agit d’un spectacle pyrotechnique grandiose dans un cadre idyllique. Elle se déroulera le 3 août à la nuit tombée. Feux d’artifice à gogo, et musique à fond, les spectateurs en prendront plein les yeux et les oreilles. A la baguette, Antonio Parente. 21 tableaux, sept actes, 70 minutes de spectacle et 77 parcs flottants sur le lac. Le thème cette année : rêver le ciel !