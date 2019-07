L'agenda du lundi 22 juillet

Le saviez-vous ? Il existe un point commun entre l'Ardèche et la Nouvelle-Orléans, cette ville de Louisiane, aux Etats-Unis. ​Ce point commun, ce sont les huit musiciens du collectif Big Easy. Un collectif qui fait voyager régulièrement, sans escale, entre la Louisiane et la Drôme, dont ils sont originaires. Une énergie communicative qui fait swinguer. Au programme, du swing, du blues et du calypso. Ils se produisent lundi 22 juillet de 20h à 23h dans le petit village de Burzet, un village bien connu des non-ardéchois qui accueille chaque année un festival de bande-dessinée. Un village classé parmi les plus beaux villages de France.



Le Parc national du Mercantour fête ses 40 ans. C'est le 18 août 1979 qu'a été créé cet espace naturel protégé, avec un territoire qui s’étend sur six vallées dans les Alpes du Sud et qui couvre deux départements. Et pour marquer l'anniversaire, des animations sont organisées tout l'été. De nombreux rendez-vous attendent petits et grands durant les mois de juillet, août et septembre. Conférences et débats, sorties nature, culture, observations et expéditions. L’occasion de découvrir ou redécouvrir les six vallées du parc du Mercantour. Entre 490 mètres et plus de 3.000 mètres d’altitude, le parc du Mercantour préserve 2.000 espèces de plantes, 153 espèces d’oiseaux ainsi que 58 espèces de mammifères dont le loup. Notez qu’une tournée des refuges, un festival itinérant de musique acoustique, est organisé jusqu’au 4 août.



Focus sur le festival des cultures du monde de Gannat dans l’Allier, qui a ouvert sa 46ème édition vendredi. Deux ans après la mort de son fondateur, il ne cesse depuis, de se réinventer et les surprises sont nombreuses ! Le festival de Gannat, ce sont avant tout des chiffres. Dix jours de fête, 350 artistes, 500 bénévoles et 30.000 visiteurs. Mais aussi des rencontres humaines fortes. Avec cette année des Indiens du Canada, des pays comme l’Equateur, le Kurdistan syrien, les Philippines, l’Ecosse et même pour la première fois le Ghana. Mais aussi des découvertes culinaires grâce aux food trucks, le meilleur des langages universels et 150 ateliers pour tous les âges !