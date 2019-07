L'agenda du lundi 29 juillet

A Schiltigheim, en Alsace, 14.000 litres de bières vont couler à flots à l’occasion de la fête de la bière. Du 2 au 5 août prochain, va se tenir cette fête. Avec un nom pareil, pas de doutes possibles, on est en Alsace, à deux pas de Strasbourg. La fête de la bière, c’est un chapiteau de 1.600 mètres carré, 600 bénévoles et un éventail de bières varié. Pour accompagner ces dégustations, avec la modération qui s’impose, une programmation bien fournie : une série de concerts, une bourse d’échange d’objets brassicoles, des conférences et une exposition de lithographies d’anciennes brasseries du secteur !

Direction l'Orne en Normandie, dans la petite ville de Sées, une ville épiscopale réputée pour sa très belle cathédrale, où va se tenir un impressionnant son et lumière. La cathédrale de Sées est l’une des monuments les plus remarquables de l’Orne. Et chaque été, elle est mise en valeur avec un spectacle son et lumière. C’est ce qu’on appelle les musilumières. Cette année, le spectacle s’intitule : cathédrales de Sées, 2.000 ans d’histoire. Le site actuel est un lieu sacré depuis 2.000 ans avec successivement un temple romain, puis trois cathédrales avant celle que l’on peut voir aujourd’hui. Un spectacle mis en œuvre par des passionnés depuis plus de 40 ans ! Un régal pour les yeux et les oreilles !

Dans le Pas de Calais, à Montreuil sur Mer, les habitants revêtent les habits de leurs ancêtres, ceux-là même qu’a croisés et décrits Victor Hugo dans son roman. C’est bien à Montreuil sur Mer que Victor Hugo situe la première partie de son ouvrage, sans doute le plus célèbre : les Misérables. Et depuis maintenant 24 ans, près de 500 bénévoles dont 300 figurants redonnent vie à l’épopée de Cosette, Jean Valjean, Gavroche dans une fresque qui allie à la fois danse, théâtre, pyrotechnie. Chaque été la citadelle de la ville est l’écrin où se raconte à plus de 1.500 spectateurs cette histoire où réalité et fiction se mêlent.