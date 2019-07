L'agenda du lundi 8 juillet

Focus sur une une tradition célébrée chaque année à Douai dans le Nord : les Gayants. Une énorme fête qui réunit chaque année les habitants de la ville et les touristes. Les Gayants, ce sont les géants de la ville. Des géants qui suivent tous les ans une procession au cœur de Douai. Le père, la mère, et leurs trois enfants : des marionnettes géantes qui nécessitent plusieurs hommes pour manœuvrer.

Petite pause culturelle au château de Langeais, dans la Loire. Un château commandé par Louis XI. Un des rares châteaux où le pont-levis est encore fonctionnel ! Belles pièces meublées, jardins d’inspiration médiévale, histoire du mariage d’Anne de Bretagne avec Charles VIII. Il y a beaucoup à découvrir au château de Langeais.

Pour terminer, direction le Morbihan. A Vannes, plus précisément, où se tiendront du 13 au 14 juillet prochains, les Fêtes Historiques. Une plongée au cœur de la Renaissance avec 400 figurants costumés et tout autant d’artistes. 120.000 visiteurs y sont annoncés. Cortèges, théâtres de rue, musique, défilés et feux d’artifice. Il y en aura pour tous les goûts !