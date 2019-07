L'agenda du mardi 16 juillet

Direction le Finistère avec deux expositions de peinture impressionniste. Elles sont présentées à Quimper dans les deux musées de la ville. 200 œuvres accrochées témoignent de l’attrait de ces peintres pour les paysages de Bretagne et pour sa population. Ces œuvres expriment la poésie, la mélancolie, le mystère et l’intimité propres à l’évocation du mouvement impressionniste, sous forme de touches ou d’aplats.

Un évènement culturel devenu incontournable dans le paysage de la Drôme provençale : le Nyons Festiv’été ! Un festival musical sous les étoiles en pleine Drôme provençale. Au milieu du chant des cigales, une vingtaine de groupes se passera le relais trois fois par semaines, mardi, jeudi et samedi. Rendez-vous en pays nyonsais, au milieu des oliviers et de la lavande, pour rencontrer ces groupes ! Des concerts totalement gratuits !

Et si l'espace d'un instant vous étiez un légionnaire romain, ou un soldat gaulois ? Pour cela, direction le Mésoparc d’Alésia, non loin de Dijon. En plus de son centre d’interprétation et de sa partie muséographique, il permet de revivre la terrible bataille qui vit s’affronter les gaulois emmenés par Vercingétorix et les troupes romaines de Jules César. On en connaît l’issue mais peut-être moins les conditions de vie des combattants. Pendant l’été, des comédiens spécialisés dans la reconstitution de batailles historiques endossent les armures des légionnaires et des gaulois. Ils se livrent à des combats avec les armes de l’époque. Des tentes de compagnies militaires sont plantées dans un décor grandeur nature, avec des fossés, des palissades et autres pièges. Des démonstrations sont organisées tous les jours ainsi que des ateliers pour les enfants !