L'agenda du mardi 30 juillet

Vous aimez la musique ? Les concerts et Les châteaux ? On vous emmène du côté de la Haute-Saône pour le festival Rock au Château, où la programmation est plutôt diversifiée. Le samedi 3 et le dimanche 4 août, le château de Villersexel, en Haute-Saône, accueillera pour la cinquième fois ce festival de musique rock. Le créateur, programmateur et président de l’association Rock au Château voulait donner ses lettres de noblesse à ce style musical. Au programme, des groupes qui viennent des quatre coins du monde. Comptez 40 € pour la soirée, et 70 € pour les deux soirées.

Direction Lorient en Bretagne. La ville se prépare à recevoir en fin de semaine les celtes venus des quatre coins du monde pour partager traditions musicales, gastronomiques et linguistiques pendant 10 jours. Cette année, Emmanuelle Jeudy, pour la quatrème fois, la Galice sera l'invitée d'honneur de la 49ème édition du festival interceltique de Lorient. Le pays des délices, avec ses célèbres coquilles Saint Jacques et son poulpe unique au monde revient en force à Lorient pour faire vibrer les 750.000 festivaliers attendus en fin de semaine. De nombreuses têtes d’affiche dont Carlos Nunez qui viendra avec Alan Stivell, sans oublier les Français Soldat Louis et leur trente ans de carrière, ou encore la populaire Nolwenn Leroy.

En Lorraine, a débuté un spectacle unique sur l'aérodrome de Chambley : le Grand Est Mondial Air Ballons. Il s’agit du plus grand rassemblement mondial de montgolfières. Il n’a lieu qu’une fois tous les dix ans. C’est aussi un événement magique. Des ballons venus du monde entier gonflent devant le public et s’envolent dans le ciel pour former un tableau à couper le souffle. Un événement spectaculaire qui restera dans les mémoires. Imaginez 400.000 spectateurs assistant en simultané à l’envol de centaines de montgolfières !