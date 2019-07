L'agenda du mardi 9 juillet

Direction de la Lorraine avec un rendez-vous incontournable à Nancy qui propose chaque été d’écouter le meilleur du classique en toute décontraction, Nancyphonies. En tout, 36 concerts organisés dans l'agglomération de Nancy, jusqu'au 1er septembre prochain. Sans oublier les nombreux concerts gratuits qui seront donnés en plein air dans la ville.

Direction Charleville-Mézières, dans les Ardennes, à la découverte de la place ducale, au centre de la ville, qui est le point de départ de bien des itinéraires. Si vous vous promenez place ducale, on découvre la sœur jumelle de la place des Vosges à Paris, construite en 1606. Cet été, une plage est aménagée. On pourra découvrir le tourisme ardennais à la plage. Autour de cette place, le musée ardennais, et un peu plus long, le musée Rimbaud, originaire de cette ville.

Focus enfin sur la première édition de "Par-delà les villages", qui commence mardi soir, en Anjou. Des fêtes de village 2.0. Il s’agit de sons et lumières projetés sur les façades des bâtiments emblématiques de ces communes. Réalisés par des élèves d’une école de graphisme angevine, ces spectacles mêlent photos et dessins, en musique, pour retracer l’histoire de ces villages. Pas la peine d’attendre la nuit tombée pour découvrir ces deux villages car les animations commencent dès 18h30 !