L'agenda du mercredi 10 juillet

Zoom sur "Partir en livres", la grande fête du livre jeunesse. L’idée est de sortir le livre de ses lieux de prédilection pour aller à la rencontre des enfants et des jeunes, pour leur donner ainsi le goût de lire. Cela se déroule dans six villes du département du Loiret.

Direction Bruxelles, pour découvrir la capitale belge, ses 19 communes et ses habitants. Bruxelles, c’est comme une lasagne. Une ville aux multiples couches, une ville institutionnelle, une ville région, une ville capitale, une ville au passé riche. Une ville dont il faut faire l’expérience pour l’apprivoiser. C’est ce que propose Experience.brussels, une exposition à voir lorsque l’on arrive en ville. On y découvre à travers des vidéos l’âme de ses habitants, les bons coins, les conseils utiles. C’est gratuit durant tout l’été.



Et pour finir, la Haute-Loire. Le Puy-en-Velay fêtera à partir de demain la 5ème édition des Nuits de Saint-Jacques. Ce ne sont pas des marcheurs qui se lancent en direction de Compostelle une fois le soleil couché, mais les fêtards qui sortent à la tombée de la nuit. Depuis 2015, la ville du Puy a imaginé un rendez-vous musical en extérieur. Chaque mois de juillet, se dresse une scène immense. Et pour cette 5ème édition, c’est Patrick Bruel qui est la tête d’affiche !