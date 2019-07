L'agenda du mercredi 24 juillet

Et pour commencer, on va faire sauter le bouchon ce week-end dans l'Aube avec la route du champagne en fête. Nouvelle édition de ce rendez-vous incontournable. La route du champagne en fête est organisée dans six villes et villages de l’Aube. Pour 25 euros, vous repartirez avec une flûte, un porte-flûte et un carnet de route. À vous ensuite de partir à la découverte de 17 caves, qui proposeront leurs dégustations. Les vignerons locaux vous feront découvrir leurs plus belles cuvées. Un rendez-vous à ne rater sous aucun prétexte si vous êtes dans le coin ! L’abus d’alcool étant dangereux pour la santé, bien sûr !

Direction la Vendée. À l’Historial de Vendée, se tient jusqu’au 1er septembre une exposition universelle, une exposition qui ne manque pas se sel. Une exposition à la découverte de la passionnante histoire du sel, indispensable à la vie, qui assaisonne nos assiettes et nous accompagne au quotidien. Au programme, plus de 200 objets, tableaux et photos qui témoigneront de la longue aventure du sel.



Encore quelques jours pour venir au Festival d'Avignon découvrir des pièces de théâtre dans le Off et, entre autres, des spectacles musicaux. Parmi ceux-ci, un instrument original. Il s’agit du hang, un instrument suisse d’une qualité sonore révolutionnaire inventé il y a quelques années. Depuis dix ans, Francesco Agnelo explore cet instrument et travaille pour le théâtre et le cinéma. Il se donne dans un concert baptisé Hang Solo, jusqu’au 28 juillet prochain, à 22h30, dans la chapelle de l’Oratoire d’Avignon.