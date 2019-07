L'agenda du mercredi 31 juillet

Et direction Reims pour commencer ! La guinguette de Reims s’est installée sur les bords de Marne jusqu’au 1er septembre. Ambiance conviviale, concerts pour animer les soirées, marché paysan des producteurs locaux.

Direction le Maine et Loire, pour découvrir l’hôtel-Dieu de Baugé en Anjou. Ce bel édifice situé au cœur de la petite ville de Baugé, en Anjou, à 35 minutes d’Angers, fut fondé au 17ème siècle par les hospitalières de Saint Joseph qui y demeurèrent jusqu’en 1991. L’édifice restât un hôpital jusqu’en 2001 et finalement devint un musée en 2005. Durant tous les mardis de l’été, deux comédiens proposent une visite un peu déjantée. Ils incarnent Emile et Clotilde, deux personnages extravagants au look un peu désuet qui vous entraînent maladroitement de salle en salle. On alterne entre drôlerie et émotion à l’image de cet hôpital qui fut autant un lieu de joie que de peine. Un spectacle qui a lieu tous les mardis de l’été !

Et pour finir, on fait un voyage à travers l'architecture de demain avec les 500 ans de la Renaissance ! Toute cette année, en région Centre-Val de Loire, 500 événements pour célébrer la Renaissance et Lénoard de Vinci. Et notamment une exposition d’art contemporain, Life After Architecture. C’est la première rétrospective en France des célères cabinets d’architectes SuperStudio fondés à Florence. Ils font partie des groupes avant-gardistes les plus influents de la scène mondiale des années 60-70.