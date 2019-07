L'agenda du vendredi 12 juillet

Si la piste du Mans n’a pas besoin d’asseoir sa renommée, celle de Chateauroux est toute neuve. L’asphalte vient d’être refait pour accueillir les onze écuries participant à une course de voitures télécommandées, qui se tient tous les deux ans, par le Mini Auto Sport castelroussin. Des voitures sont engagées sur la course, les mêmes que pour les 24 Heures du Mans, sauf qu’elles tiennent dans une main, dotées d’un moteur d’environ 3 cm3. La course n’en est pas moins spectaculaire avec des pointes à 100 km/h en ligne droite.

Focus sur le musée de la tuile et de la terre cuite, de Pargny-sur-saulx. Cette année, l’association « Les amis de la tuile » vous proposent une exposition temporaire faisant référence aux tuiles parlantes et aux bordures de jardins en terre cuite. La prochaine ouverture du musée de la tuile aura lieu le dimanche 28 juillet, de 14h à 18h.

Direction l’Ille et Vilaine. C’est l’année de la Vilaine, et ce fleuve de 225 kilomètres qui se jette dans l’Atlantique ouvre ses bras tout l’été, pour des traversées étonnantes. Balade en kayaks faisant passer de la ville à la nature sauvage, randonnée le long de l’eau avec deux musiciens etc. Toutes les informations sur le site tourisme-rennes.com.