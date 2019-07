L'agenda du vendredi 26 juillet

Parlons théâtre dans l'Allier. Du 2 au 6 août, la première édition du festival des théâtres de Bourbon aura lieu dans trois châteaux ainsi qu’au centre national du costume de scène à Moulins. Une première que l’on doit à un passionné des planches…​ Pierre Deusy est tombé dans la marmite du théâtre il y a plusieurs années. Ce parisien d’origine est devenu depuis bourbonnais de cœur et avec ce festival, il affiche son ambition. Dix huit spectacles et 43 représentations prévues ainsi qu’une grande variété à l’affiche. Un festival sous le parrainage du théâtre du Nord-Ouest qui se propose d’interpeller notre société et la façon de la faire évoluer en gardant toujours l’homme au cœur du projet.



On prend maintenant la direction de Saint-Raphaël, dans le Var. Où l'on cherche un volontaire pour se mettre tout nu ou presque au milieu des nudistes. Cruchot, le gendarme préféré des Français campé par Louis de Funès au cinéma se dévoile dans un nouveau musée. Il ouvre jeudi à Saint Raphaël. On pourra y découvrir 350 objets et documents tous donnés par sa famille. Des photos personnelles, des extraits d’interview, des dessins, des correspondances et même son César d’honneur. Pour permettre au public d’en apprendre plus sur Louis de Funès.



A Lyon, le festival des nuits de Fourvière s'achève dans quatre jours…C’est bientôt le clap de fin pour le festival des Nuits de Fourvière. Un rendez-vous très attendu où les lyonnais prennent possession du théâtre antique pendant plus d’un mois et demi. Les spectacles et les concerts s’enchaînent au rythme des soirées d’été qui doivent parfois être annulées pour des raisons météo. Une édition qui s’achève après Vanessa Paradis, Zazie, M, ou encore Youssou N Dour.