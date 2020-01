L'apport des stages pour les élèves en Terminale ASSP

Elles sont en Terminale "Accompagnement Soins et Services à la Personne" au sein de l'établissement Simone Weil à Dijon. Chloé, Marjorie, Margot et Chloé ont effectué des stages dans des maisons d'accueil spécialisées ou dans des maisons de retraites. En compagnie de Marie-Christine Losa et Béatrice Loiseau, deux de leurs professeurs, elles évoquent ce que cela leur a apporté ainsi que leurs voies professionnelles.