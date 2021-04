L'association d'aide à domicile ADOM 01

Focus sur une nouvelle association ADOM01 qui regroupe 180 professionnels qui interviennent au sein de 1500 foyers sur l'ensemble du territoire aindinois.. ADOM01 est né de la fusion de l'AMFD01 et de l'AFP01



Dominique Gaillard, présidente et Céline Imbert responsable de secteur

Antenne à Bourg-en-Bresse : ADOM 01 1 rue Dallemagne à Bourg-en-Bresse 04 74 52 45 20

antenne dans le Pays de gex et sur Ambérieu, prochainement sur Oyonnax