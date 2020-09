L'association Liégeoise CiSolRé aide les (a)migrants

L'association « Citoyens Solidaires Réfugiés » (CiSolRé) accueille quotidiennement pas loin de 40 jeunes gars et filles, la plupart Erythréens, pour leur permettre de se nourrir, se laver et se reposer un peu. Une oasis rudimentaire dans leurs parcours semés d’embûches, mais une oasis tout de même, la seule en son genre dans la Cité ardente. L'association recherche des bénévoles (pour échanger avec nos « amigrants »), des vivres (ceux qui leur font chaud au corps et au cœur tels que le thé noir et le sucre, qui manquent régulièrement) et des lainages et autres sacs de couchage.Plus d'infos sur la page Facebook de l'association : https://www.facebook.com/cisolre