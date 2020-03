A l'école Dacier à Angers, "une ambiance curieuse mais studieuse" pour les enfants de soignants

Depuis lundi 16 mars, les écoles sont fermées, sauf celles qui accueillent les enfants des soignants, pour que leurs parents puissent continuer à travailler.

C’est le cas de l’école Dacier, qui est à deux pas du CHU d’Angers. Elle accueille une dizaine d’enfants de maternelle et de primaire, du lundi au vendredi, sur les horaires de classe.

Enseignants volontaires

Trois enseignants se sont portés volontaires pour faire cours à ces élèves, venus de différentes écoles. Répartis en trois groupes par tranche d’âge, les enfants continuent donc d’apprendre.

Pour limiter les risques de contagion, d’autant que leurs parents côtoient des malades tous les jours, l’école Dacier a dû prendre des précautions.

Sens de circulation

« Pour l’accueil des parents, le matin, on a des lingettes pour désinfecter les stylos et la table », raconte Raphaël Eon, le directeur de l’école.

« On a utilisé des panneaux d’apprentissage du Code de la route pour faire un sens de circulation dans le hall, histoire de respecter les distances de sécurité. »

Désinfection des salles

Les élèves n’occupent qu’une partie des locaux. « On a trois salles de classe qui sont réservées, et qui sont nettoyées et désinfectées chaque matin par les services municipaux », explique le directeur.

« Chaque élève est seul à une table, et on essaie de faire en sorte d’éviter les contacts, mais ça reste un peu compliqué, notamment pour les plus jeunes », confie-t-il.

Jeu sans contact à la récré

« Ce sont des récréations un peu spéciales, il faut jouer loin les uns des autres… C’est une ambiance curieuse mais studieuse. »