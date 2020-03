L'école de catch Dieppoise

L'école normande du sport spectache populaire !



L’EFC Dieppe est une école de catch, fondée et géré par Jérome Chabran, catcheur professionnel.



Le catch, aussi appelé lutte professionnelle, connait son apogée en France avant a 1ere guerre mondiale, puis tombe dans l’ombre au gré des représentations de cirques ou de foires.

C’est un mélange entre une représentation sportive et artistique.

L’école française et plus globalement européenne pratique le catch wrestling, variante plus basée sur la performance de combat que sur le divertissement au contraire du style américain largement popularisé par la télévision avec la WWE ou la WCW.



Le catcheur s’entraine régulièrement afin de pouvoir performer lors de gala.



Après un trou d’air le catch français reprend de sa superbe ses dernières années, la popularité du catch wrestling à l’européenne commence en effet à revenir au niveau mondial.



L’école de Dieppe est créée par Jérome Chabran en 2002, aka Mickey Trash catcheur à la Wresling Stars. Il cherchait un moyen de pouvoir s’entrainer chez lui en Normandie et de ne pas passé obligatoirement par Paris.



Le club se constitue et Mickey Trash devient entraineur et reçoit toute personne, à partir de 16 ans, désirant pratiqué ce sport spectacle.