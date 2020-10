L'école Talundra vous apprendra bien plus que simplement recoudre un bouton

L’avenir de la mode est local et durable. La startup de mode belge Talundra en est convaincue. Talundra Academy, qui propose plusieurs formations modulaires de mode, se positionne comme le soutien des talents professionnels et designers locaux et se donne pour mission de promouvoir un nouvel écosystème de la mode.Cette approche est déjà couronnée de succès à Bruxelles, avec plus de 1 000 participants depuis 2018. En conséquence, Talundra ouvre désormais quatre nouvelles villes en Belgique : Liège, Charleroi, Gand et Anvers.Un nouvel écosystème dans la mode : un apprentissage rapide et une mode plus lente. Bien que le monde de la mode regorge de talents, les professionnels locaux sont encore marqués par les délocalisations. Il apparaît toutefois que le consommateur attache de plus en plus d'importance au concept de durabilité, et s’intéresse donc à la mode locale. À ce sujet, une étude de Nielsen (2018) montre que les ventes unitaires augmentent jusqu'à cinq fois plus vite pour les produits durables. Et c'est précisément pour cette raison que Talundra offre un accompagnement professionnel et des outils aux talents de demain, qui feront de l'avenir de la mode belge locale une réalité.La philosophie de Talundra se concentre sur « la mode lente (slow fashion)», en contrepoids au concept commun de la mode rapide (fast fashion), où les vêtements passent à toute vitesse des défilés aux magasins. « Nous jetons les bases d'un avenir qui offre bien plus ». Nous voulons un écosytème où les créations des talents locaux sont valorisées dans un marché en pleine évolution », déclare Shari Dewannemacker, CEO et co-fondatrice de Talundra.

Infos : https://www.talundra.com/