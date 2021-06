«L’écologie que je porte, c’est pas celle qui oppose les hommes et les femmes» - Christelle Morançais

Ce jeudi 24 juin, rencontre avec la candidate de « La droite, du centre et de la société civile » Christelle Morançais, candidate à sa propre succession à la tête du Conseil régional des Pays-de-la-Loire pour ce second tour des élections régionales 2021. Au micro de Thomas Cauchebrais de RCF Anjou, elle revient sur les dernières polémiques, son altercation avec son concurrent écologiste Mathieu Orphelin et les accusations d'homophobie à son encontre. Elle évoque aussi ses valeurs et ses idées pour la région. Interview.