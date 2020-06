L'écomusée Maison de pays en Bresse et le chantier de Moncornelles

2 destinations estivales St Etienne du Bois et le patrimoine bresse, Aranc et son chantier médiéval



L'écomusée Maison de pays en Bresse : 5 batiments, 2000 m2 d'exposition et un parc forestier pour découvrir le patrimoine bressan, outils, meubles, savoir faire et langage ouverture en juillet et août

mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h

dimanche et jours fériés - 14h à 18h

fermé le lundi uniquement



Le chantier médiéval de Montcormelles a ouvert ses portes depuis le 29 juin 2019 et 6000 visiteurs ce sont précipités pour cette plongée dans le moyen-âge des bâtisseurs