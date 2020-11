L'économie circulaire, un modèle industriel pour une meilleure utilisation des

Notre modèle économique linéaire "Prendre, Fabriquer, Jeter" n'est plus tenable. Il se base sur la disponibilité de grandes quantités de ressources et d'énergie. Or notre planète a des limites. Il faut utiliser les ressources autrement. L’économie circulaire peut contribuer à cette transition. Cette approche désigne une économie industrielle qui est, par conception, réparatrice et régénérative. Le flux de matériaux devient circulaire et les déchets n'existent plus.