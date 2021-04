« L'éducation intégrale, c'est l'éducation chrétienne » François-Xavier Clément

Notre invité ne cesse de le répéter dans son livre « l’enfant n’est pas qu’un cerveau avec un cartable ». Nous devons l'aider à grandir dans ses 4 dimensions fondamentales que sont son corps, son cœur, son esprit et son âme afin qu'il puisse s'épanouir en tant qu'homme ou femme « prêt à librement s'engager en assumant ses responsabilités » dans la société. Pour y arriver, il existe un chemin que François-Xavier Clément, philosophe de formation et éducateur de métier, propose à tous les éducateurs de suivre : « la voie de l’éducation intégrale ». Fort de son expérience de plus de 25 ans dans l’enseignement catholique dont 5 à la tête de l’un des plus prestigieux établissements scolaires de France, François-Xavier Clément, développe dans son livre paru aux éditions Artège, une approche innovante qu’il serait urgent de se réapproprier.