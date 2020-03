L'église de Saint-Marcel de Félines

L'église de Saint-Marcel de Féline abrite de nombreux trésors.

Le choeur et les deux chapelles de l'église actuelle faisaient sans doute partie de cette première église attenante au château tout proche.

De part et d'autres du portail d'entrée, on trouve à gauche un tableau classé de Foyatier (ce qui est très rare car c’est un sculpteur avant tout) peint en 1840, représentant Sainte Cécile.

Et à droite, un tableau du peintre Jacques Thomas daté de 1767, inscrit à l'inventaire des monuments historiques représente La Vierge Marie et l'enfant Jésus remettant le rosaire à St Dominique et Ste Catherine de Sienne.

Le système mécanique de l'ancienne horloge est présenté dans une vitrine.

Les fonds baptismaux en marbre sont classés.

Comme dans la plupart des églises, on trouve de nombreuses statues de saints mais l'église St Marcel a la particularité que plusieurs sont installées dans la nef centrale.