L'Eglise en accusation : un autre son de cloche

L’Eglise catholique, dans son histoire, est régulièrement accusée des mêmes sempiternelles fautes : croisades, massacre de la Saint Barthélemy, procès de Galilée, Pie XII et Hitler…



Face à ces griefs, difficile pour un catholique de ne pas baisser les yeux, mais sont-ils réellement avérés ou bien sont-ils historiquement corrects ?



Certes, les hommes d’Eglise ne sont pas sans reproches et quand ils ont fauté, il faut le reconnaitre mais tout en faisant la part des choses entre le vrai et le faux.



C’est ce à quoi souhaite contribuer ce livre « Un autre son de cloche » aux éditions Téqui. S'appuyant sur une abondante bibliographie, l'auteur nous donne les clés qui permettent de répondre aux contrevérités, erreurs, approximations et anachronismes diffusés depuis le XVIIIe siècle par les ennemis de l'Église.