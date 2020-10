L'enseignement dans tous ses états.

Des classes fermées pour cause de covid, les cours à distance généralisés, les vacances de Toussaint anticipées ou prolongées etc. Chaque jour la pandémie apporte son lot de nouvelles mesures et d'incertitudes : l'enseignement est dans tous ses états. Curiocité fait le point avec le ministre président de Fédération Wallonie Bruxelles, Pierre-Yves Jeholet, mais aussi avec des représentants des enseignants, du monde médical et des familles. Présentation : Denis de Lovinfosse et Charles Neuforge.