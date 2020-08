L'Escape game mobile à Perros-Guirec

deux jeunes Indroligérien propose un nouveau concept d'Escape Game.

Il se déroule dans une caravane de 15m².

La mission? Des aventuriers consiste à retrouver la trace de l'explorateur...

êtes-vous prêt à rentrer dans l'aventure.

Explorer, fouiller, rechercher des indices, déjouer les épreuves en résolvant les énigmes et surtout associer leurs idées et compétences afin de trouver ensemble la solution pour quitter le jeu et donc retrouver la liberté !

Rémi Hurmane l'un des deux créateurs présente à Jean-Sébastien PATUREL l'escape game visible à perros Guirec