L’évêque de Bayeux-Lisieux à la rencontre des mouvements scouts du Pays d'Auge

Monseigneur Habert termine sa visite du pole missionnaire de Lisieux. Le nouveau pasteur de la communauté catholique du Calvados était reçu par les paroisses du Pays d'Auge pour découvrir le nouveau territoire dont il a reçu la charge. Et une rencontre a particulièrement animé la semaine, celle avec les groupes de jeunes croyants, notamment les mouvements scouts. Sur place, Élise et François Lepère sont chefs des Scouts Unitaires de France, Benoit Angebault est lui engagé aux Scouts et Guides de France.