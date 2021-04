L'exode vers l'Anjou : durable ? & Nicols garde le bon cap

Au sommaire ce midi :



. L'exode des parisiens vers nos terres angevines risque-t-il de durer ?

Le développement du télétravail et la recherche d'une meilleure qualité de vie a poussé de nombreux franciliens à passer le périphérique et à s'installer en province. Une situation qui ne pourrait pas forcément durer dans le temps selon l'avis du démographe, géographe et économiste Gérard-François Dumont.



. Nous parlerons également de voyage dans la seconde partie du journal avec le dernier bateau de l’entreprise Nicols à Cholet. Un navire haute technologie qui a dépassé les dix kilomètres puisqu'il a pris la direction de l’Allemagne. Un nouveau succès qui confirme la bonne santé de l’enseigne des Mauges.