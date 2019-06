L'humain au coeur du projet de l'ESAT de La Roche

L'ESAT de la Roche (Etablissement et Service d'Aide par le Travail) est créé en 1973 dans les locaux d'un ancien petit séminaire du diocèse de Lyon.

Aujourd'hui, ce sont 2 ESAT répartis sur 5 sites géographiques qui accueillent des personnes hébergées ou non par La Roche.

- Blanchisseries industrielles à Vénissieux et Amplepluis

- Atelier métallerie à Tarare

- Atelier conditionnement, cartonnage et logistique à Les Sauvages et Brignais

- Atelier espaces verts à Les Sauvages.

L’Association La Roche vient en aide aux personnes en situation de handicap psychique en apportant la possibilité de travailler et un hébergement éventuel.

Lorsque le travail n’est pas ou plus envisageable, la personne peut intégrer un Foyer de Vie ou le Service d’Accueil de Jour.

Pour en savoir plus sur l'Association et les ESAT : https://laroche.asso.fr

Tout près de l'ESAT se trouve le sanctuaire de Notre Dame de la Roche.

Outre la chapelle (consacrée en 1867), on y trouve une statue monumentale de la Vierge Marie en pierre noire de Volvic (1861) et un chemin de croix comportant les quatorze stations en pierre sur des blocs de rocher.

Un pèlerinage est organisé chaque année le dimanche qui suit le 15 août. Cette année, ce sera le dimanche 18 août.