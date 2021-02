L'Institut Catholique de Paris Campus de Reims ouvre ses portes

Ce samedi 13 février, l'Institut Catholique de Paris propose aux jeunes intéressés, et leurs parents, de découvrir le Campus de Reims qui ouvrira ses portes à la rentrée de septembre 2021 par le biais d'une journée portes ouvertes. Une immersion qui, dans le contexte de la crise sanitaire, se fera en virtuel. Cécile Beaudoin, Représentante des formations à l'ICP, nous en dit plus.

Dès maintenant vous pouvez découvrir le programme des JPO de l'Institut Catholique de Paris Campus de Reims en cliquant ici, et vous inscrire à cette journée en cliquant ici.

En septembre, 3 licences ouvriront à Reims : licence sciences de l'éducation, licence sciences économiques et sciences politiques, et la licence information et communication. Des formations que l'on retrouve sur la plateforme Parcoursup, en y écrivant les mots clés "ICP", "Reims", "Licence". Dans un premier temps, 140 étudiants sont attendus la première année, avant de grandir progressivement au fil du développement des licences. A noter que "La catho" établissement privé d'enseignement supérieur d'intérêt général fondé en 1875 ne s'est jamais exporté en dehors de ses murs parisiens. Pour porter ce projet délocalisé, Olivier Cuissard, économiste de formation, diplômé d'un doctorat en sciences politiques, fort de l'expérience d'une ouverture d'une école en région parisienne, et surtout connaisseur du tissu local rémois a été choisi comme Directeur de l'ICP Campus de Reims. Il nous présente son profil et sa vision de la Cité des Sacres.

Découvrez l'interview intégrale d'Olivier Cuissard, Directeur de l'ICP Campus de Reims, et de Cécile Beaudoin, Représentante des formations de l'ICP, en vidéo sur la page YouTube de RCF Reims-Ardennes.