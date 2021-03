L'Oenotourisme Lab lance son opération “ADOPTE MA STARTUP”

Depuis plus de trois ans, l'Oenotourisme Lab accompagne les porteurs de projets innovants dans le domaine de l’oenotourisme. Elle s’appuie sur un réseau d’experts pour proposer un accompagnement spécifique et personnalisé aux porteurs de projets avec possibilité d’incubation. Demain à 17 heures, elle convie entreprises et collectivités locales à un webinaire sur Facebook au cours duquel il lancera une nouvelle opération “ADOPTE MA STARTUP” qui s’inscrit totalement dans cette volonté d’accompagnement.