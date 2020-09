Avec Kama Kamanda. Présence Africaine publiait en 1999 une somme de deux mille pages, version définitive (et seule autorisée) de l'oeuvre poétique de Kama Kamanda. Curiocité revient aujourd'hui, vingt ans plus tard et en compagnie de l'auteur, sur un parcours poétique jalonné de moments forts, dont un long séjour en notre pays de Liège.