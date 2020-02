L'Orne et la Normandie en force au salon de l'Agriculture de Paris

Alors que le 22 février, le SIA s'ouvre Porte de Versailles, l'Orne et la marque Normandie entendent bien promouvoir le savoir-faire normand en matière agricole.



18 producteurs ornais seront présents pour proposer leurs produits (miel, boudin-noir, cidre, etc...), pour le plus grand plaisir des franciliens. L'occasion aussi pour le département de vendre son image verte à travers le vélo et ses voix vertes.



Cet évènement est l'occasion de faire l'état des lieux de l'agriculture dans l'Orne, entre développement du bio et innovation technologique. Une évolution qui se fait dans un contexte général difficile où l'agribashing s'ajoute à une baisse des revenus durable.