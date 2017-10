La campagne de vaccination contre la grippe est lancée !

Les bébés, les plus de 65 ans, les séniors, mais aussi les malades et les femmes enceintes. Aujourd'hui, le gouvernement invite les plus fragiles d'entre nous à se faire vacciner contre la grippe. La campagne a été lancée la semaine dernière. A la télévision, dans toutes les radios, le message est clair : il faut se faire vacciner contre la grippe.

UNE GRIPPE SOUVENT MORTELLE

En 2015, l'épidémie de grippe de "forte ampleur" avait durement frappé les personnes âgées et entrainé une surmortalité hivernale record de 18 300 décès. L'an dernier, la grippe avait été également responsable de 14 400 décès.

MAIS BEAUCOUP RESTENT ENCORE RETICENTS AU VACCIN

Et même si le vaccin n'est pas à 100% efficace, le gouvernement et la majorité des soignants invitent la population à se faire vacciner. Depuis peu, les pharmaciens sont autorisés à vacciner contre la grippe. Et c'est le cas en Auvergne-Rhône-Alpes.