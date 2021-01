La campagne de vaccination à Saumur & L'appel aux dons d'un maraîcher

Au sommaire ce midi :



. La campagne de vaccination bat son plein en ce moment à Saumur.

Les professionnels de santé et les personnes de 75 ans et plus en EHPAD ont pu s'y faire vacciner dès la semaine dernière. La ville a même déjà ouvert, avec un peu d'avance, les inscriptions pour les 75 ans et plus hors EHPAD.



. Dans la deuxième partie de ce journal, nous partirons à la rencontre d’un maraîcher angevin en détresse. Sa ferme de La-Membrolle-sur-Longuenée a subi quatre tempêtes en douze ans. Il lance donc aujourd’hui un appel aux dons pour s’en sortir.