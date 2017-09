la chaîne locale TVSud devient ViàOccitanie ce jeudi soir !

Ce soir TV Sud va disparaître de nos écrans. Elle intégre le groupe Via et va changer de nom pour devenir ViaOccitanie. Lancement prévu ce jeudi soir à 19h.

Cette nouvelle chaîne de télévision s'inscrit dans un large projet soutenu par Christophe Musset, PDG de ViaOccitanie. Ce dernier s'est associé à Bruno Ledoux, PDG de ViaGrandParis qui sera lancée demain. Le deux hommes croient beaucoup en l'avenir des télévisions locales. A condition de former une fédération. A terme le groupe Via entend rallier les autres télévisions locales de France. Souvent déficitaires et aux audiences parfois très confidentielles.

L'idée serait de créer un nouveau réseau de chaînes qui peut pourrait toucher jusqu'à 40 millions de téléspectateurs. En journée la chaîne proposera de l'info régionale en continu à l'heure et à la demie-heure. Sur ViaOccitanie il y aura un programme commun aux 4 antennes de la région : Montpellier, Nîmes, Toulouse et Perpignan. Avec un décrochage local dans chacune de ces villes de 18h30 à 19h30. Pour ça les équipes ont été renforcées.

ViaOccitanie compte aussi se développer sur le digital. 7 personnes seront chargées d'alimenter le site internet et les réseaux sociaux de la chaîne.

A terme le groupe Via espère pouvoir mutualiser les espaces publicitaire de ce futur réseau. Un question de survie dans un secteur très concurrentiel.



Le teaser de lancement de ViàOccitanie