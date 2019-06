La Chronique des Assos sur le Festival Art'Zi Mutés #2

Cette semaine dans votre chronique des assos retrouvez l'association Musique en Herbe et son principal projet « Le Festival Art'Zi Mutés ». Festival qui se déroule du Jeudi 27 au Samedi 29 Juin dans le centre ville de Cherbourg-en-Cotentin.

Partez à la découverte de sa programmation avec en écoute pour ce second épisode : Tha Trickaz, La Colonie de Vacances, et Strange O'Clock.