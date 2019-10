Reprise de "L'Aude sans filet", avec Amaël François autour de la Coupe du Monde de rugby à XV, et son impact sur les clubs amateurs de la région. Avec comme invités Bertrand Cros-Mayrevieille, joueur au R. C. Pezenois XV, Claude Ruiz, président de ECV XV et co-président de l'école de rugby et Philippe Guicherd, ancien joueur professionnel et entraîneur du SCMazamet Rugby.