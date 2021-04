« La crise Covid aggravera l'hiver démographique français » Gérard-François Dumont

A l'occasion de sa participation ce mercredi 21 avril à un colloque à l'UCO d'Angers sur le thème des « espaces ruraux en France : fractures territoriales ou nouvelles dynamiques ? », rencontre avec le démographe, géographe et économiste Gérard-François Dumont. Nous nous intéresserons aux conséquences démographiques, économiques et sociales, à plus ou moins long terme, de la crise sanitaire et économique que nous vivons. Analyse.