La culture existe-t-elle une à Châlons-en-Champagne ?

Le collectif Altern’Art sort une tribune pour interpeller le maire de Châlons, Benoist APPARU sont adjointe à la culture, Emmanuelle GUILLAUME et les citoyens châlonnais de manque de projets culturels d'envergure pouvant créer un réel engouement pour la ville, et d'indispensables interactions entre les visiteurs et les habitants.



Jaoued Saoudik deux membres du collectif Altern’Art Jason Robert et Olivier Sirot, pour décrypter la culture à Châlons en Champagne et comprendre cette tribune !