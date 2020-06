A la découverte de Bois-de-Cené

Partagée entre marais et bocage, Bois-de-Cené est une commune attachante de 2000 habitants du Nord-Ouest vendéen. Une histoire ancienne, et aussi une idendité maraîchine affirmée, une population plutôt jeune et active, un secteur associatif fort, une situation idéale entre Challans et Machecoul, c'est tout ça Bois-de-Cené. Son maire, Yoann Grall nous la présente cette semaine.